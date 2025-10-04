Россия
10:45, 4 октября 2025Россия

Появилась новая схема мошенничества с акциями от «М.Видео»

Мошенники стали присылать россиянам письма с акциями от магазинов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Появилась новая схема мошенничества с акциями от магазинов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что аферисты присылают россиянам на почту письма со специальными предложениями, в том числе сообщениями о крупных скидках и бесплатной доставке из «М.Видео».

«Человеку на почту приходит письмо с щедрым предложением якобы от популярного бренда. Это могут быть, например, персональные скидки по индивидуальному промокоду или другие специальные условия», — отметила спам-аналитик «Лаборатории Касперского» Анна Лазаричева.

В свою очередь, когда человек переходит по ссылке из письма, он попадает на фишинговый сайт. При заполнении заказа клиент вводит данные платежной карты, что позволяет злоумышленникам украсть денежные средства.

«Важно помнить, что настоящие письма от "М.Видео" и "Эльдорадо" всегда приходят с официальных доменов компании, а переходить по подозрительным ссылкам крайне небезопасно», — прокомментировали ситуацию в компании «М.Видео — Эльдорадо».

Ранее в октябре сообщалось, что на фоне начавшегося в России осеннего призыва в армию телефонные мошенники начали звонить гражданам и представляться сотрудниками военкоматов, которым будто бы надо уточнить наличие электронной повестки.

