Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:44, 4 октября 2025Экономика

Россиянам рассказали о судьбе рубля до середины октября

Финансист Шнейдерман: На валютном рынке РФ началась относительная стабильность
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Укрепление рубля на этой неделе связано с пересмотром ожиданий по ключевой ставке и слабостью доллара. Об этом рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с агентством «Прайм».

Финансист отметил, что сейчас базовый сценарий — сохранение ставки на нынешнем уровне в 17 процентов. Это, по его мнению, поддерживает рубль и привлекательность рублевых инструментов.

По словам специалиста, этот тренд может быть переломлен. Шнейдерман уточнил, что негативными факторами до середины осени могут стать цены на нефть и расширение санкций, а также увеличение спроса на валюту для импорта.

Ранее экономист, бывший руководитель банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов рассказал, что один миллион рублей стоит положить на вклад, так как в этом случае он принесет наибольшую доходность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ХАМАС освободит пленных согласно плану Трампа. Президент США обратился с требованием к Израилю

    Появились кадры масштабного пожара после прилета в Чернигове

    Силы ПВО уничтожили семь дронов в небе над Киришами Ленинградской области

    Мошенники придумали новую схему с «Госуслугами»

    Стаю из 13 косаток у Курильских островов сняли на видео

    Луна помешает наблюдению за возможным звездопадом

    На Украине объявили в розыск ректора МГИМО

    Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил работу

    Россиянам рассказали о судьбе рубля до середины октября

    В Еврокомиссии не стали комментировать выступление Путина на «Валдае»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости