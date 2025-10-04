Россиянам рассказали о судьбе рубля до середины октября

Финансист Шнейдерман: На валютном рынке РФ началась относительная стабильность

Укрепление рубля на этой неделе связано с пересмотром ожиданий по ключевой ставке и слабостью доллара. Об этом рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с агентством «Прайм».

Финансист отметил, что сейчас базовый сценарий — сохранение ставки на нынешнем уровне в 17 процентов. Это, по его мнению, поддерживает рубль и привлекательность рублевых инструментов.

По словам специалиста, этот тренд может быть переломлен. Шнейдерман уточнил, что негативными факторами до середины осени могут стать цены на нефть и расширение санкций, а также увеличение спроса на валюту для импорта.

