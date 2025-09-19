Россиянам посоветовали положить миллион рублей на вклад

Экономист Задорнов посоветовал россиянам положить на вклад ₽1 млн

Экономист, бывший руководитель банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов заявил, что один миллион рублей стоит положить на вклад, так как в этом случае он принесет наибольшую доходность. Такой совет он дал россиянам в эфире передачи «Инвестиционный час» на Радио РБК.

Экономист напомнил, что банки предлагают самые выгодные условия по вкладам на три и четыре месяца, поэтому целесообразно открывать именно эти депозиты. Также Задорнов подчеркнул, что инвесторы, обладающие более крупными суммами, могут вложиться в квазивалютные облигации, что позволит защитить часть средств от возможного обесценивания рубля.

«Да, я держу деньги на вкладе и не инвестирую в акции. У меня есть акции в портфеле, но это уже старые приобретения. И есть корпоративные бумаги, в том числе валютные», — подчеркнул Задорнов.

Ранее кандидат экономических наук Игорь Балынин заявил, что финансовую подушку лучше всего формировать за счет зарплаты (по 5–10 процентов) и незапланированных доходов, например, премий (по 15–30 процентов).