Россиянка описала Латинскую Америку фразой «угоняют машины прямо при тебе»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Коста-Рике и раскрыла опасности этой «райской страны» Латинской Америки. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что злоумышленники могут разбить окна машины и украсть все вещи из нее даже на многолюдной парковке. Кроме того, в Коста-Рике распространены угоны автомобилей.

«Тут угоняют машины прямо при тебе. Это не байка и не страшилка. Подходит человек с пистолетом, и твой автомобиль уже не твой. Все. Никаких шансов. И опять же — это считается почти обыденностью», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Ершова добавила, что опасность в этой стране — не только в криминале. Туристам, которые ночуют в джунглях, постоянно придется смотреть под ноги и проверять, не заползли ли змеи или пауки в дом или машину.

«Да, Коста-Рика красивая. Да, тут природа такая, что дух захватывает. Но райский пейзаж не отменяет того факта, что страна опасна. Воровство, угоны, ночное беспокойство, дикая природа — все это часть реальности. Туристу здесь нельзя расслабляться ни на минуту», — предупредила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала продукты в холодильнике жительницы Коста-Рики словами «никакой роскоши». По словам путешественницы, костариканцы используют и хранят только «практичные» продукты, которые встречаются везде.

