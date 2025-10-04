Народный фронт: Российский военный в течение 17 часов вел бой с разведкой ВСУ

Стрелок Балтийского мотострелкового батальона из Калининградской области с позывным Рай в лесополосе в течение 17 часов один вел бой с разведкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью в 12 человек. Об этом сообщили в Народном фронте, пишет РИА Новости.

«Понимая риск для группы, он дал бойцам команду отойти, а сам остался прикрывать отход», — говорится в сообщении. За 17 часов военнослужащий ликвидировал двух украинских бойцов, завладел их оружием и отошел к своей группе.

Ранее пленный солдат ВСУ Сергей Выхрист, которого дважды мобилизовали, объяснил, что дезертировал из украинской армии из-за обмана командования про отпуск. Солдат также признался, что уже два года не видел семью и отметил, что ему непонятно, за что погибают его сослуживцы.