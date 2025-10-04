Мир
04:13, 4 октября 2025Мир

Штурмовавший Капитолий «Шаман» передал привет Путину

Штурмовавший Капитолий в 2021 году американец Ченсли передал привет Путину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джейкоб Ченсли

Джейкоб Ченсли. Фото: Stephanie Keith / Reuters

Штурмовавший Капитолий в костюме шамана в 2021 году Джейкоб Ченсли передал привет президенту России Владимиру Путину. Его слова приводит РИА Новости.

Он также пожелал главе государства помнить о сибирском духе, который провел россиян «через самые суровые условия, какие только можно вообразить». «Теплое сердце матушки-земли, шаманский дух России и преданная бдительность батюшки неба позволили России зайти так далеко», — сказал он.

В марте 2023 года Ченсли был досрочно освобожден из федеральной тюрьмы. Это произошло после обращения бизнесмена Илона Маска.

В сентябре 2021 года стало известно, что Ченсли, прославившемуся благодаря фотографии, где он сидит в меховой шапке с рогами в кресле спикера Конгресса США Нэнси Пелоси, грозит до 20 лет заключения.

    

