Штурмовавший Капитолий «Шаман» обвинил администрацию Трампа в коррупции

Штурмовавший Капитолий «Шаман» назвал администрацию Трампа коррумпированной

Участник штурма Капитолия в 2021 году Джейкоб Ченсли, известный как «Шаман», назвал администрацию президента США Дональда Трампа коррумпированной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нынешняя американская правительственная система является мошеннической и основана на неконституционных законах», — добавил он.

Ранее Ченсли подал в суд на Трампа иск на 40 триллионов долларов. В 26-страничном исковом заявлении Ченсли называет себя «истинным президентом» США и «законным главнокомандующим».

В марте 2023 года Ченсли был досрочно освобожден из федеральной тюрьмы. Это произошло после обращения бизнесмена Илона Маска.