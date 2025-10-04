Мир
Штурмовавший Капитолий «Шаман» обвинил администрацию Трампа в коррупции

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джейкоб Ченсли

Джейкоб Ченсли. Фото: Cheney Orr / Reuters

Участник штурма Капитолия в 2021 году Джейкоб Ченсли, известный как «Шаман», назвал администрацию президента США Дональда Трампа коррумпированной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нынешняя американская правительственная система является мошеннической и основана на неконституционных законах», — добавил он.

Ранее Ченсли подал в суд на Трампа иск на 40 триллионов долларов. В 26-страничном исковом заявлении Ченсли называет себя «истинным президентом» США и «законным главнокомандующим».

В марте 2023 года Ченсли был досрочно освобожден из федеральной тюрьмы. Это произошло после обращения бизнесмена Илона Маска.

