Спасатели дошли до двух пострадавших при подъеме на вулкан на Камчатке туристов

Спасатели дошли до двух пострадавших при подъеме на Вилючинский вулкан на Камчатке. Об этом сообщает министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Лебедева, в настоящее время спасательная операция продолжается и ведутся поиски третьего получившего травмы туриста.

«Основная группа поднимается. Спасатели идут выше в поисках третьего туриста. Начинаем подготовку к спуску пострадавших», — заявил министр.

Ранее также было опубликовано видео с медиками, которые идут к сорвавшимся альпинистам на Камчатке.