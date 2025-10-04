Стало известно место прощания с народной артисткой Гуляевой

Прощание с народной артисткой РСФСР Ниной Гуляевой пройдет в МХТ имени Чехова

Выбрано место прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Гуляевой — оно пройдет в МХТ имени Чехова. Дата и время церемонии пока не разглашаются, об этом заявили в пресс-службе театра в Telegram-канале.

О том, что Гуляевой не стало в 94 года, стало известно 3 октября. «Впервые на мхатовскую сцену она вышла более 70 лет назад: еще студенткой Школы-студии МХАТ играла Сережу в «Анне Карениной». <...> В театре Нина Ивановна сыграла порядка 60 ролей», — говорится в сообщении театра.

Отмечается, что в стенах МХТ актриса познакомилась со своим вторым мужем, народным артистом СССР Вячеславом Невинным. Сейчас в театре работает их сын, заслуженный артист России Вячеслав Невинный — младший.

Гуляева снималась в кино, но гораздо чаще играла в театре. Ее последними спектаклями были «Белые ночи» и «Дядя Ваня» в Театре наций.

Ранее была раскрыта причина смерти Нины Гуляевой. Это произошло из-за продолжительной болезни.