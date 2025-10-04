Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:41, 4 октября 2025Бывший СССР

Стало известно о неудачах ВСУ на изюмском направлении

ТАСС: ВСУ терпят неудачи на изюмском направлении
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи на изюмском направлении, а взвод 151-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) украинских войск полностью покинул позиции на этом участке фронта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Подразделение 151-й ОМБр ВСУ, глядя на эту вакханалию, тоже "откатилось" назад. Никто не хочет воевать», — передает агентство слова источника.

По его словам, командование украинскими войсками смирилось с потерей населенного пункта Красный Лиман на севере Донецкой народной республики. Похожая ситуация складывается и на западном берегу Оскола близ Купянска, где ВСУ отступают, как отметил источник, целыми подразделениями.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что ВСУ находятся в плачевном состоянии из-за решений украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, философия режима Зеленского очень простая: если вы выжили на фронте, то должны покинуть мир сразу после.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Грузии начались масштабные протесты. Митингующие штурмуют дворец президента, есть пострадавшие. Что известно к этому часу?

    Экс-помощник президента США назвал пути урегулирования на Украине

    Премьер Грузии обвинил в беспорядках посла Евросоюза

    Россиян предупредили о мошенничестве под видом нового налога

    Итальянский художник написал портрет погибшей от обстрела ВСУ девочки

    Стало известно число пострадавших во время беспорядков в Грузии полицейских

    Минобороны России заявило об уничтожении 11 украинских БПЛА

    Стало известно о неудачах ВСУ на изюмском направлении

    Оппозиционное движение победило на выборах в парламент Чехии

    Экс-президент Грузии назвала провокацией беспорядки в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости