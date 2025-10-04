ТАСС: ВСУ терпят неудачи на изюмском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи на изюмском направлении, а взвод 151-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) украинских войск полностью покинул позиции на этом участке фронта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Подразделение 151-й ОМБр ВСУ, глядя на эту вакханалию, тоже "откатилось" назад. Никто не хочет воевать», — передает агентство слова источника.

По его словам, командование украинскими войсками смирилось с потерей населенного пункта Красный Лиман на севере Донецкой народной республики. Похожая ситуация складывается и на западном берегу Оскола близ Купянска, где ВСУ отступают, как отметил источник, целыми подразделениями.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что ВСУ находятся в плачевном состоянии из-за решений украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, философия режима Зеленского очень простая: если вы выжили на фронте, то должны покинуть мир сразу после.