Трамп назвал условие прекращения огня в Газе

Трамп: Прекращение огня в Газе возможно, если ХАМАС согласится на условия США

Президент США Дональд Трамп рассказал, при каких обстоятельствах возможно прекращение огня в секторе Газа. Об этом он написал в социальной сети Х.

Трамп объяснил, что прекращение огня возможно, если ХАМАС согласится на условия США.

«Когда ХАМАС подтвердит [согласие на линию отвода сил Израиля], прекращение огня вступит в силу немедленно, начнется обмен заложниками и заключенными», — подчеркнул американский лидер.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху высказался о разоружении ХАМАС. «Это произойдет либо дипломатическим путем, согласно плану Трампа, либо военным путем с нашей стороны», — отметил он.