21:30, 4 октября 2025

Украина лишилась стратегического поставщика оружия

Политолог Топорнин: Киев лишился стратегического поставщика оружия в лице Чехии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

По итогам парламентских выборов в Чехии может сформироваться правительство, которое прекратит оказывать Киеву всеобъемлющую и безусловную военно-экономическую помощь, пишет РИА Новости.

По мнению доцента кафедры Европейского права МГИМО Николая Топорнина, кабмин во главе с оппозиционным движением «Акция недовольных граждан» (ANO) Андрея Бабиша будет похож на правительство Роберта Фицо в Словакии.

«Вряд ли Чехия саботирует процесс принятия новых антироссийских санкций, но и инициативу не проявит. Для Киева это большая проблема — лишились важного союзника», — отметил политолог.

Он добавил, что если ранее Прага автоматически поддерживала все инициативы, связанные с помощью Украине, то теперь такая поддержка, по всей видимости, прекратится.

Ранее ANO победило на выборах нового состава нижней палаты парламента Чехии. Действующий премьер страны Петр Фиала поздравил Бабиша с победой.

