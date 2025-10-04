Россия
13:31, 4 октября 2025

В России ответили на утерю в ООН документов о переговорах СССР и США по ядерному оружию

Карасин призвал разобраться с утерей в ООН документов о переговорах СССР и США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: FooTToo / Shutterstock / Fotodom  

С утерей в ООН документов о переговорах СССР и США по ядерному оружию необходимо разобраться, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«История довольно запутанная. Ее, конечно, надо раскручивать и распутывать. Потому что речь идет об очень важной сфере международного взаимодействия», — заметил сенатор.

По его словам, в структурах ООН очень много путаницы, в которой необходимо навести порядок.

«Этой рутинной работы, по-моему, ведется недостаточно. Об этом говорил и наш министр иностранных дел Сергей Лавров во время недавней недели высокого уровня, что надо совершенствовать систему ежедневной работы механизмов. А в такой сфере, как атомная энергетика, конечно, это нужно делать в первую очередь», — заключил Карасин.

Ранее бывший куратор политики безопасности МАГАТЭ Тарик Рауф сообщил, что часть протоколов, посвященных диалогу СССР и США по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), оказалась утрачена. По его словам, речь идет о документах по поводу согласования практики Nuclear Sharing — праве стран НАТО на совместное использование ядерного оружия.

Во время посещения офиса ООН в Женеве Рауф пытался ознакомиться с протоколами тех переговоров, но выяснилось, что из-за множества реконструкций Дворца наций эти документы были утрачены.

