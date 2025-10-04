Росавиация: В аэропорту Казани ввели временные ограничения

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом проинформировал представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Аэропорт Казани. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — подчеркнул он.

Представитель Росавиации также отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого Артем Кореняко сообщил, что международный аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде временно ограничил работу. Меры начали действовать еще в 02:05 по московскому времени.

В ночь с 3 на 4 октября еще три российских аэропорта ограничивали работу на прием и выпуск самолетов. Речь шла о воздушных гаванях Саратова (Гагарин) и Волгограда, а позднее ограничения коснулись и аэропорта Калуги.