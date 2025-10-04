В Германии задержали запускавшего дроны у аэропорта мужчину

Bild: Хорвата задержали за запуск дрона у аэропорта в Германии

Полиция Германии задержала 41-летнего хорвата за запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) у аэропорта города Франкфурт-на-Майне. Об этом сообщает Bild со ссылкой на секретный отчет немецкой федеральной полиции.

Как отмечает газета, стационарная система обнаружения дронов федеральной полиции сообщила о БПЛА в западной части аэропорта на расстоянии примерно 700 метров утром 3 октября.

«Сотрудники смогли задержать 41-летнего хорвата, который управлял дроном», — говорится в материале.

Уточняется, что полиция ведет расследование инцидента.

Ранее стало известно, что беспилотники, замеченные над аэропортом Мюнхена, были военными разведывательными дронами. При этом полицейский вертолет безуспешно пытался найти пилота БПЛА.