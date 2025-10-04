Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:01, 4 октября 2025Мир

В Германии задержали запускавшего дроны у аэропорта мужчину

Bild: Хорвата задержали за запуск дрона у аэропорта в Германии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Полиция Германии задержала 41-летнего хорвата за запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) у аэропорта города Франкфурт-на-Майне. Об этом сообщает Bild со ссылкой на секретный отчет немецкой федеральной полиции.

Как отмечает газета, стационарная система обнаружения дронов федеральной полиции сообщила о БПЛА в западной части аэропорта на расстоянии примерно 700 метров утром 3 октября.

«Сотрудники смогли задержать 41-летнего хорвата, который управлял дроном», — говорится в материале.

Уточняется, что полиция ведет расследование инцидента.

Ранее стало известно, что беспилотники, замеченные над аэропортом Мюнхена, были военными разведывательными дронами. При этом полицейский вертолет безуспешно пытался найти пилота БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина нанесла массированный удар по столице российского региона

    «Зенит» сыграл вничью с «Акроном» в матче РПЛ

    В Германии задержали запускавшего дроны у аэропорта мужчину

    Российские войска ударили по работавшим на ВПК Украины объектам энергетики

    В Турции призвали европейцев прислушаться к Путину

    В МЧС сообщили о гибели одного из сорвавшихся с вулкана на Камчатке туристов

    Раскрыты детали инцидента с дронами в аэропорту Мюнхена

    В Приднестровье объяснили желание Молдавии вывести российские войска

    Врач призвал включить в осеннее меню одну категорию продуктов ради иммунитета

    Минобороны России заявило об уничтожении 20 украинских БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости