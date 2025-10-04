Боуз: Лидеры НАТО продолжат конфликтовать с Россией, чтобы не потерять власть

Лидеры стран-членов Европейского союза (ЕС) и Североатлантического альянса (НАТО) продолжат конфликтовать с Россией, чтобы не потерять свою власть. Такую причину конфликта западных лидеров с РФ назвал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Если элиты ЕС и НАТО перестанут конфликтовать с Россией, им придется иметь дело со своей вопиющей некомпетентностью и политическими неудачами в своих собственных странах», — написал Боуз.

По его мнению, открытая антироссийская риторика создает риск открытой конфронтации.

Ранее сообщалось, что страны G7, включая США, Великобританию и Германию, близки к согласованию плана по существенному усилению санкций против России из-за конфликта на Украине. Ожидается, что санкции в первую очередь затронут сферы энергетики, финансов и военной промышленности.