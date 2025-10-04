Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:51, 4 октября 2025Мир

В Лос-Анджелесе эвакуировали мэрию из-за человека с кислородным баллоном

NYT: В Лос-Анджелесе эвакуировали мэрию из-за забаррикадировавшегося мужчины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marc Rasmus / imageBROKER.com / Global Look Press

В Лос-Анджелесе мэрию и посетителей городского парка эвакуировали из-за забаррикадировавшегося в автомобиле мужчины. Об этом написала газета The New York Times и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс в соцсети X.

По данным издания, мужчина заехал на авто с выполненным вручную знаком, отсылающим к президенту Штатов Дональду Трампу, на тротуар у здания мэрии Лос-Анджелеса. Как утверждают журналисты, в салоне рядом с ним находилось что-то похожее на кислородный баллон.

«Меня проинформировали о произошедшем инциденте снаружи мэрии, которую в настоящее время эвакуируют из соображений безопасности», — написала в соцсетях Карен Басс.

Правоохранители, в частности, перекрыли прилегающие дороги. В результате инцидента никто не пострадал. Водитель автомобиля был взят под стражу спустя два часа.

17 сентября сообщалось, что рейтинг Дональда Трампа опустился до нового минимума. До этого сам политик усомнился в своем будущем выдвижении на третий президентский срок.

Однако в разговоре с журналистами политик заверил, что продолжает удерживать высокие рейтинги. По словам Трампа, они могли бы обеспечить ему возможность выдвинуться на пост главы государства еще раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян предупредили об изменении правил взыскания долгов с граждан

    Массовому побегу украинцев на Чернобыльскую АЭС нашлось объяснение

    БПЛА поразил объект инфраструктуры в Днепропетровске

    В Лос-Анджелесе эвакуировали мэрию из-за человека с кислородным баллоном

    Данные об отмене концерта Успенской из-за травмы опровергли

    Госдолг США за пару дней вырос почти на 360 миллиардов долларов

    Ангарский маньяк раскрыл детали убийства женщин

    Задержание спецназом танкера Boracay связали с желанием Макрона отомстить России

    Несовершеннолетнюю дочь российского политика заподозрили в убийстве матери и брата

    Российская фигуристка показала вид сзади в обтягивающих лосинах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости