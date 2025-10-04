В Лос-Анджелесе эвакуировали мэрию из-за человека с кислородным баллоном

NYT: В Лос-Анджелесе эвакуировали мэрию из-за забаррикадировавшегося мужчины

В Лос-Анджелесе мэрию и посетителей городского парка эвакуировали из-за забаррикадировавшегося в автомобиле мужчины. Об этом написала газета The New York Times и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс в соцсети X.

По данным издания, мужчина заехал на авто с выполненным вручную знаком, отсылающим к президенту Штатов Дональду Трампу, на тротуар у здания мэрии Лос-Анджелеса. Как утверждают журналисты, в салоне рядом с ним находилось что-то похожее на кислородный баллон.

«Меня проинформировали о произошедшем инциденте снаружи мэрии, которую в настоящее время эвакуируют из соображений безопасности», — написала в соцсетях Карен Басс.

Правоохранители, в частности, перекрыли прилегающие дороги. В результате инцидента никто не пострадал. Водитель автомобиля был взят под стражу спустя два часа.

17 сентября сообщалось, что рейтинг Дональда Трампа опустился до нового минимума. До этого сам политик усомнился в своем будущем выдвижении на третий президентский срок.

Однако в разговоре с журналистами политик заверил, что продолжает удерживать высокие рейтинги. По словам Трампа, они могли бы обеспечить ему возможность выдвинуться на пост главы государства еще раз.