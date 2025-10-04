Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:03, 4 октября 2025Мир

В Норвегии нашли пропавших на границе с Россией военных

Пропавшие на границе с Россией норвежские солдаты найдены живыми
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Пропавшие 2 октября во время учений пятеро норвежских военных были найдены живыми. Об этом сообщает портал VG.

Изначально пропали десять военных. Пятеро из них позже были найдены, они не пострадали. При этом судьба еще пятерых оставалась неизвестной. Позднее их удалось найти.

Несколько военнослужащих вышли к КПП, установленному военными вдоль автомагистрали E6. Остальные сообщили о себе по каналам связи. В итоге все солдаты благополучно вернулись на базу, медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Норвегии во время учений в граничащем с Россией Финнмарке пропали пятеро солдат-призывников. В поисках были задействованы беспилотники и собаки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ХАМАС освободит пленных согласно плану Трампа. Президент США обратился с требованием к Израилю

    В Москве подорожает проезд по МСД в загруженные часы

    В США заявили о самоустранении Трампа от конфликта на Украине

    В аэропорту российского города ввели временные ограничения

    В Норвегии нашли пропавших на границе с Россией военных

    В Дании пожаловались на провокации от российских военных кораблей

    Генсек ООН призвал остановить конфликт в Газе

    «Ювентус» объявил о санкциях для болельщиков из-за расистских высказываний

    Украинский чиновник заявил об угрожающем сценарии для Изюма

    Аэропорт Мюнхена вновь приостановил работу из-за появления БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости