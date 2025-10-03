Пятеро норвежских солдат пропали на границе с Россией

TV2: В Норвегии на границе с Россией пропали пятеро солдат

В Норвегии во время учений в граничащем с Россией Финнмарке пропали пятеро солдат-призывников. Об этом сообщаеттелеканал TV2 со ссылкой на полицию.

Уточняется, что изначально с учений не вернулись десять солдат. Однако пятеро из них позже были найдены, они не пострадали. Поиски оставшихся пяти продолжаются. Правоохранители рассматривают две версии произошедшего. Согласно одной из них, военные неправильно определили время встречи или провели там больше времени, чем планировалось. В соответствии с другой версией, кто-то из солдат мог получить травму или заблудился.

Отмечается, что в поисках задействованы беспилотники и собаки.

