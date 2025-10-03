Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:20, 3 октября 2025Мир

Пятеро норвежских солдат пропали на границе с Россией

TV2: В Норвегии на границе с Россией пропали пятеро солдат
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В Норвегии во время учений в граничащем с Россией Финнмарке пропали пятеро солдат-призывников. Об этом сообщаеттелеканал TV2 со ссылкой на полицию.

Уточняется, что изначально с учений не вернулись десять солдат. Однако пятеро из них позже были найдены, они не пострадали. Поиски оставшихся пяти продолжаются. Правоохранители рассматривают две версии произошедшего. Согласно одной из них, военные неправильно определили время встречи или провели там больше времени, чем планировалось. В соответствии с другой версией, кто-то из солдат мог получить травму или заблудился.

Отмечается, что в поисках задействованы беспилотники и собаки.

Ранее стало известно, что полиция Норвегии получила сообщение о дроне на нефтегазовом месторождении компании Equinor в Северном море. Информация поступила правоохранителям вечером 29 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор объяснил слова Путина про зеркальный ответ на удары ВСУ по АЭС

    Сексолог раскрыла правила подготовки к сексу втроем

    Волки-людоеды пришли мстить за собрата и за несколько часов напали на пять человек

    Группу иностранных наемников уничтожили ударами авиабомб

    Разгадана тайна «солнечного дождя»

    Путин заявил о любви к Москве

    Пятеро норвежских солдат пропали на границе с Россией

    Маск высмеял «пустоголового» премьера Британии

    59-летняя Холли Берри показала полуобнаженную грудь со словами «лучшая версия себя»

    Польша высказалась о разрыве дипотношений с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости