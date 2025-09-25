Мир
14:36, 25 сентября 2025Мир

Полиция Норвегии задержала иностранца за управление беспилотником

В Норвегии задержали иностранца, который управлял дроном недалеко от аэропорта
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Jonas Fæste Laksekjøn / Getty Images

В Норвегии задержали иностранного гражданина, который управлял беспилотником недалеко от аэропорта Осло. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на полицию.

50-летний мужчина был задержан в связи с тем, что запускал дрон в запретной зоне. Беспилотник решили изъять, а самого иностранца допросит полиция.

23 сентября аэропорты Осло и Копенгагена закрыли воздушное пространство из-за обнаружения неизвестных беспилотников. Их работа была приостановлена почти на четыре часа, а все рейсы перенаправлены в ближайшие аэропорты.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере после этого заявил, что Россия якобы трижды нарушала воздушное пространство страны в 2025 году. Он подчеркнул, что не знает, это было преднамеренно или в результате навигационных ошибок.

