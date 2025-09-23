Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:24, 23 сентября 2025Мир

Норвегия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Премьер Стере: Россия трижды нарушала воздушное пространство Норвегии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Soeren Stache / dpa / Globallookpress.com

Норвегия заявила, что Россия якобы трижды нарушала воздушное пространство страны в 2025 году. Об этом говорится в заявлении норвежского правительства.

«Весной и летом Россия трижды нарушала воздушное пространство Норвегии... Три случая произошли в этом году после более десяти лет отсутствия подобных инцидентов в воздушном пространстве Норвегии», — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Как утверждают в норвежском правительстве, два инцидента — 25 апреля и 18 августа — произошли над арктической частью Баренцева моря, а третий — 24 июля — произошел над необитаемой частью Финнмарка, самой северной губернии Норвегии, которая граничит с Россией.

Премьер Норвегии отметил, что предполагаемые нарушения длились от одной до четырех минут. «Мы не можем определить, это было сделано преднамеренно или же в результате навигационных ошибок», — добавил он.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о готовности России к серьезному разговору о безопасности с Европой. Он также назвал «театром абсурда» бездоказательные обвинения в адрес России со стороны европейских стран.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главу Совета судей России обвиняют в коррупции и связи с ОПГ. Один из самых уважаемых судей страны оказался миллиардером

    В Госдуме удивились наличию света в замке Пугачевой

    Мэр Львова нашел у себя прослушку после визита премьер-министра Украины

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Москву и регионы

    Астрономы предупредили о приближающейся к Земле комете

    В Москве произошел взрыв

    Пашинян сделал заявление о непринятии Армении в ЕС

    Шоу о маменькиных сынках в России потребовали проверить на соответствие семейным ценностям

    Заключавшая браки с бойцами СВО ради выплат попалась на новых эпизодах

    На Украине захотели привлечь принца Саудовской Аравии к постройке школы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости