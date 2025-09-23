Премьер Стере: Россия трижды нарушала воздушное пространство Норвегии

Норвегия заявила, что Россия якобы трижды нарушала воздушное пространство страны в 2025 году. Об этом говорится в заявлении норвежского правительства.

«Весной и летом Россия трижды нарушала воздушное пространство Норвегии... Три случая произошли в этом году после более десяти лет отсутствия подобных инцидентов в воздушном пространстве Норвегии», — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Как утверждают в норвежском правительстве, два инцидента — 25 апреля и 18 августа — произошли над арктической частью Баренцева моря, а третий — 24 июля — произошел над необитаемой частью Финнмарка, самой северной губернии Норвегии, которая граничит с Россией.

Премьер Норвегии отметил, что предполагаемые нарушения длились от одной до четырех минут. «Мы не можем определить, это было сделано преднамеренно или же в результате навигационных ошибок», — добавил он.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о готовности России к серьезному разговору о безопасности с Европой. Он также назвал «театром абсурда» бездоказательные обвинения в адрес России со стороны европейских стран.