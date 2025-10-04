Бывший СССР
В Приднестровье объяснили желание Молдавии вывести российские войска

Депутат ПМР Сафонов: Молдавия хочет вывести ВС РФ, чтобы взять под контроль ПМР
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Власти Молдавии хотят вывести российские войска из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), чтобы взять страну под контроль. Такое предположение сделал депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов, передает РИА Новости.

«Румыны хотят поглотить нас, проглотить как вареник. И нас, и всю Молдавскую ССР бывшую в целом. Поэтому, конечно же, они хотят над Приднестровьем установить полный контроль. Разумеется, нам это тоже не надо», — рассказал депутат.

По его словам, власти Молдавии хотят «впихнуть» Приднестровье в те же рамки, которые были опробованы на Гагаузии, которая потеряла всякое влияние на внешнюю политику в республике.

Ранее президент Молдавии Майя Санду захотела найти решение по выводу российских военнослужащих с территории. По ее словам, у властей страны есть экономический план реинтеграции региона, задача которого состоит в том числе в том, чтобы жители Приднестровья поняли, что уровень жизни в Молдавии выше.

