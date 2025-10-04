Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:47, 4 октября 2025Россия

В российском регионе ликвидировали БПЛА

Губернатор Гусев: В Воронежской области ликвидировано 10 БПЛА
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

В ночь на 4 октября дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в трех округах и одном городском округе Воронежской области ликвидировали 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавших нет. В одном районе была повреждена кровля промышленного здания, а также выбиты несколько стекол. В другом доме — частном — посечена крыша хозпостройки.

По словам Гусева, режим опасности принятия БПЛА в отношении сохраняется.

29 сентября в Лискинском и Бутурлиновском районах Воронежской области силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян предупредили об изменении правил взыскания долгов с граждан

    Российская фигуристка показала вид сзади в обтягивающих лосинах

    Российские штурмовики вошли в Северск

    Атаку БПЛА отразили в российском регионе

    В российском регионе ликвидировали БПЛА

    Пенсионер случайно отравил 24 человек газом

    Присвоенный ВСУ российский танк разгромили в зоне СВО

    Младшие командиры ВСУ разрешили солдатам дезертировать

    На Западе сообщили о стремлении Китая отменить ограничения на сделки с США

    На Западе заявили об отсутствии консенсуса внутри ХАМАС по вопросу разоружения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости