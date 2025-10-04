В российском регионе ликвидировали БПЛА

Губернатор Гусев: В Воронежской области ликвидировано 10 БПЛА

В ночь на 4 октября дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в трех округах и одном городском округе Воронежской области ликвидировали 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавших нет. В одном районе была повреждена кровля промышленного здания, а также выбиты несколько стекол. В другом доме — частном — посечена крыша хозпостройки.

По словам Гусева, режим опасности принятия БПЛА в отношении сохраняется.

29 сентября в Лискинском и Бутурлиновском районах Воронежской области силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника.