В российском регионе силы ПВО сбили четыре беспилотника

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Лискинском и Бутурлиновском районах Воронежской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в Telegram.

Губернатор уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений не последовало. В муниципалитетах была отменена непосредственная угроза удара БПЛА.

Гусев напомнил, что режим опасности атаки дронов в Воронежской области сохраняется.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки ни разу не обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.

