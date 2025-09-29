В российском регионе силы ПВО сбили четыре беспилотника

В Лискинском и Бутурлиновском районах Воронежской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в Telegram.
Губернатор уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений не последовало. В муниципалитетах была отменена непосредственная угроза удара БПЛА.
Гусев напомнил, что режим опасности атаки дронов в Воронежской области сохраняется.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки ни разу не обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.