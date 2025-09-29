Бывший СССР
ВСУ за сутки ни разу не обстреляли ДНР

СЦКК: ВСУ ни разу за сутки не обстреляли территорию ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки ни разу не обстреляли территорию Донецкой народной республики, об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Ноль фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины)... Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали», — отметили там.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по энергетической инфраструктуре Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслов Гладков.

