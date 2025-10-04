dikGazete: Европейские страны должны прислушаться к предупреждениям Путина

Руководителям европейских государств стоит прислушаться к предупреждениям президента России Владимира Путина, которые он озвучил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». С таким призывом выступила турецкая газета dikGazete.

Как пишет издание, российский лидер обратил внимание на непростое экономическое положение Европы из-за украинского кризиса. Ответственность за это лежит на руководителях европейских стран, но расплачиваться за украинский кризис приходится рядовым гражданам ЕС. Как отмечается в статье, раньше многие европейские туристы отдыхали на турецких курортах, однако сегодня такая ситуация встречается редко.

«Европейцам стоит прислушаться к словам и предостережениям Путина. Ведь, как подчеркнул Путин, Европа увядает. Она теряет свои ценности», — резюмировал автор публикации.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что, выступая на заседании клуба «Валдай», Путин показал себя лидером, который чувствует, что положение дел складывается в его пользу.