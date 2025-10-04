Мир
20:02, 4 октября 2025Мир

Во Франции пожаловались на связанную с переброской войск проблему

Defense News: Франция сталкивается с бюрократией при переброске войск и техники
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Франция сталкивается с бюрократическими проблемами при переброске войск и техники. Как пишет Defense News, на это пожаловался французский генерал Фабрис Феола.

«В то время, как конфликт на Украине повышает вероятность крупного развертывания войск на восточном фланге НАТО, Франция продолжает сталкиваться с бюрократическими препонами, которые могут замедлить переброску войск и танков в регион», — говорится в материале.

Как пояснил Феола, на получение разрешения на пересечение границы с соседними странами военным конвоем уходят десятки дней вместо пяти, как это планировал Евросоюз. Генерал подчеркнул, что сеть наземного транспорта в Европе нуждается в улучшении.

Кроме того, Феола заявил, что конфликт на восточном фронте НАТО может потребовать мобилизации ресурсов в масштабах, «невиданных за последние годы».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны под предлогом мнимой агрессивности Москвы намерены перевооружаться. Он добавил, что российская сторона считает абсолютно необоснованными утверждения о ее агрессивности.

