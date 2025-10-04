ВСУ ошибочно заявили о гибели российского бойца на мине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ошибочно «похоронили» российского бойца и его друга, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Канал со ссылкой на издание DeepState отмечает, что один из бойцов с позывным Шрам якобы подорвался на мине и погиб. Однако оказалось, что он находится в госпитале.

«Я вышел спустя 20 дней, а Шрам раньше на неделю, когда ранение позволило», — приводит издание слова российского бойца.

В июле в Харьковской области командование Вооруженных сил Украины «фактически похоронило» 143-ю отдельную механизированную бригаду (ОМБр) на великобурлукском направлении. Представитель силовых структур отметил, что военнослужащие 143-й ОМБр находятся на участке фронта между населенными пунктами Меловое, Хатнее и Амбарное. Уточняется, что командование ВСУ бросило бригаду, связь между ее подразделениями потеряна.