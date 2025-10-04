«Зенит» сыграл вничью с «Акроном» в матче РПЛ

«Зенит» сыграл вничью с «Акроном» со счетом 1:1 в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Самара-Арена» и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 11-й минуте забил полузащитник Педро. На 36-й минуте счет сравнял хавбек Эдгар Севикян.

Таким образом, после 11 матчей «Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Акрон» занимает 13-е место, имея в активе восемь очков. Лидирует московский ЦСКА с 21 очком.

В следующем матче «Зенит» на выезде сыграет с «Сочи» 19 октября. «Акрон» днем ранее также в гостях встретится с «Пари Нижним Новгородом».