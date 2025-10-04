Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Акрон
1:1
Завершен
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Рубин
Сегодня
15:15 (Мск)
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Челси
Сегодня
19:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|7-й тур
Динамо М
Сегодня
19:45 (Мск)
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Вильярреал
Испания — Примера|8-й тур
15:05, 4 октября 2025Спорт

«Зенит» сыграл вничью с «Акроном» в матче РПЛ

«Зенит» сыграл вничью с «Акроном» со счетом 1:1 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Самара-Арена» и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 11-й минуте забил полузащитник Педро. На 36-й минуте счет сравнял хавбек Эдгар Севикян.

Таким образом, после 11 матчей «Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Акрон» занимает 13-е место, имея в активе восемь очков. Лидирует московский ЦСКА с 21 очком.

В следующем матче «Зенит» на выезде сыграет с «Сочи» 19 октября. «Акрон» днем ранее также в гостях встретится с «Пари Нижним Новгородом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина нанесла массированный удар по столице российского региона

    «Зенит» сыграл вничью с «Акроном» в матче РПЛ

    В Германии задержали запускавшего дроны у аэропорта мужчину

    Российские войска ударили по работавшим на ВПК Украины объектам энергетики

    В Турции призвали европейцев прислушаться к Путину

    В МЧС сообщили о гибели одного из сорвавшихся с вулкана на Камчатке туристов

    Раскрыты детали инцидента с дронами в аэропорту Мюнхена

    В Приднестровье объяснили желание Молдавии вывести российские войска

    Врач призвал включить в осеннее меню одну категорию продуктов ради иммунитета

    Минобороны России заявило об уничтожении 20 украинских БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости