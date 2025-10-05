Спорт
13:52, 5 октября 2025Спорт

«Ахмат» сделал заявление о расизме капитана «Краснодара» в адрес игрока команды

«Ахмат» требует наказать игрока «Краснодара» Сперцяна за расистские оскорбления
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян . Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Руководство грозненского «Ахмата» на своем сайте сделало заявление о том, что защитник клуба Усман Ндонг подвергся расистским оскорблениям со стороны капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна во время матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В клубе потребовали расследовать инцидент, подчеркнув, что принципы уважения и равенства являются фундаментальными. В «Ахмате» добавили, что намерены обратиться в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС, требуя отменить красную карточку Ндонга и наказать Сперцяна за проявление расизма. В заявлении клуба говорится о необходимости жесткой позиции футбольного сообщества в вопросах борьбы с ксенофобией и дискриминацией.

Встреча между «Ахматом» и «Краснодаром» прошла 4 октября и завершилась победой быков со счетом 2:0. На 81-й минуте Сперцян, по словам Ндонга, оскорбил его на расовой почве. Арбитр удалил Ндонга с поля, а Сперцян получил желтую карточку за провокацию.

После игры игроки обменялись противоречивыми заявлениями. Ндонг настаивает на расистском оскорблении, а Сперцян утверждает, что сам подвергся оскорблению на португальском языке.

