Футболист «Ахмата» пожаловался на расистское оскорбление капитана «Краснодара»

Защитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Усман Ндонг заявил, что капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян оскорбил его на почве расизма во время матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».
Футболист заявил, что после столкновения со Сперцяном во время матча пытался помочь ему встать, однако в ответ услышал оскорбление в свою сторону. «Момент уже прошел, он приблизился ко мне, толкнул и сказал: "Закрой рот, черное ***". Я же не сумасшедший, чтобы бить его. Зачем мне что-то придумывать, если он это сказал», — заявил Ндонг.
Сперцян отверг обвинения в расизме и заявил, что Ндонг спровоцировал его, оскорбив на португальском языке. «La concha de madre. Перевод все знают. На что ответил ему на их языке: cala boca, это значит "заткнись"», — заявил капитан «Краснодара».
4 октября «Краснодар» обыграл «Ахмат» со счетом 2:0. Вне игрового эпизода между Ндонгом и Сперцяном произошла стычка, после чего Ндонг был удален с поля на 85-й минуте матча за удар плечом Сперцяна, а капитан краснодарцев получил желтую карточку за провокационные действия.
Ранее КДК РФС оштрафовал «Ахмат» на 50 тысяч рублей. Инцидент произошел после окончания матча между «Ахматом» и «Акроном», когда двое болельщиков вышли на поле и начали скандировать оскорбления в адрес российского футболиста Артема Дзюбы.