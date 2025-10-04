Футболист «Ахмата» пожаловался на расистское оскорбление капитана «Краснодара»

Футболист «Ахмата» Ндонг пожаловался на расистское оскорбление от Сперцяна

Защитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Усман Ндонг заявил, что капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян оскорбил его на почве расизма во время матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Футболист заявил, что после столкновения со Сперцяном во время матча пытался помочь ему встать, однако в ответ услышал оскорбление в свою сторону. «Момент уже прошел, он приблизился ко мне, толкнул и сказал: "Закрой рот, черное ***". Я же не сумасшедший, чтобы бить его. Зачем мне что-то придумывать, если он это сказал», — заявил Ндонг.

Сперцян отверг обвинения в расизме и заявил, что Ндонг спровоцировал его, оскорбив на португальском языке. «La concha de madre. Перевод все знают. На что ответил ему на их языке: cala boca, это значит "заткнись"», — заявил капитан «Краснодара».

4 октября «Краснодар» обыграл «Ахмат» со счетом 2:0. Вне игрового эпизода между Ндонгом и Сперцяном произошла стычка, после чего Ндонг был удален с поля на 85-й минуте матча за удар плечом Сперцяна, а капитан краснодарцев получил желтую карточку за провокационные действия.

Ранее КДК РФС оштрафовал «Ахмат» на 50 тысяч рублей. Инцидент произошел после окончания матча между «Ахматом» и «Акроном», когда двое болельщиков вышли на поле и начали скандировать оскорбления в адрес российского футболиста Артема Дзюбы.