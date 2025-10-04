Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Акрон
1:1
Завершен
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Рубин
2:0
Завершен
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Челси
2:1
Завершен
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|7-й тур
Динамо М
3:5
Завершен
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Реал Мадрид
3:1
Завершен
Вильярреал
Испания — Примера|8-й тур
23:58, 4 октября 2025Спорт

Футболист «Ахмата» пожаловался на расистское оскорбление капитана «Краснодара»

Футболист «Ахмата» Ндонг пожаловался на расистское оскорбление от Сперцяна
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Футбольный клуб «Ахмат»

Защитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Усман Ндонг заявил, что капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян оскорбил его на почве расизма во время матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Футболист заявил, что после столкновения со Сперцяном во время матча пытался помочь ему встать, однако в ответ услышал оскорбление в свою сторону. «Момент уже прошел, он приблизился ко мне, толкнул и сказал: "Закрой рот, черное ***". Я же не сумасшедший, чтобы бить его. Зачем мне что-то придумывать, если он это сказал», — заявил Ндонг.

Сперцян отверг обвинения в расизме и заявил, что Ндонг спровоцировал его, оскорбив на португальском языке. «La concha de madre. Перевод все знают. На что ответил ему на их языке: cala boca, это значит "заткнись"», — заявил капитан «Краснодара».

4 октября «Краснодар» обыграл «Ахмат» со счетом 2:0. Вне игрового эпизода между Ндонгом и Сперцяном произошла стычка, после чего Ндонг был удален с поля на 85-й минуте матча за удар плечом Сперцяна, а капитан краснодарцев получил желтую карточку за провокационные действия.

Ранее КДК РФС оштрафовал «Ахмат» на 50 тысяч рублей. Инцидент произошел после окончания матча между «Ахматом» и «Акроном», когда двое болельщиков вышли на поле и начали скандировать оскорбления в адрес российского футболиста Артема Дзюбы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о наступлении России в Волчанске

    Слуцкий заявил о попытке Запада реализовать украинский сценарий в Грузии

    Карпин оценил поражение «Динамо» в матче с «Локомотивом»

    Президент Грузии высказался о выборе народа

    Самая мощная преступная группировка 90-х потрясла Россию жестокими разборками. Как одна ошибка уничтожила Ореховскую ОПГ?

    Трамп назвал условие прекращения огня в Газе

    Футболист «Ахмата» пожаловался на расистское оскорбление капитана «Краснодара»

    Детям мигрантов разрешат пересдавать тесты по русскому языку

    Военкор оценил обстановку на упомянутых Путиным на «Валдае» направлениях в зоне СВО

    Лидер победившей на выборах в Чехии оппозиции отказал Украине в снарядах и членстве в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости