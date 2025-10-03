Спорт
18:28, 3 октября 2025Спорт

«Ахмат» оштрафовали за оскорбления болельщиков клуба в адрес Дзюбы

«Ахмат» оштрафовали на 50 тысяч рублей за скандирования в адрес футболиста Дзюбы
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал «Ахмат» на 50 тысяч рублей. Об этом «Чемпионату» рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

Он заявил, что инцидент произошел после окончания матча десятого тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России между «Ахматом» и «Акроном». Двое болельщиков вышли на поле и начали скандировать объявления в адрес российского футболиста Артема Дзюбы.

«После матча на поле выбежали двое несовершеннолетних, которые скандировали оскорбления в адрес Дзюбы. "Ахмату" — штраф 50 тысяч рублей», — заявил он. Григорьянц добавил, что самих болельщиков оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Ранее 25 сентября КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 500 тысяч рублей. Инцидент произошел во время матча четвертого тура Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом», когда двое болельщиков вывесили баннер с оскорблениями в адрес министра спорта России Михаила Дегтярева.

    Все новости