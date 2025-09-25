Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
Сегодня
17:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
Сегодня
21:00 (Мск)
ЦСКА
Суперкубок Единой лиги ВТБ|Финал
Ред Булл Зальцбург
Сегодня
22:00 (Мск)
Порту
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
Утрехт
Сегодня
22:00 (Мск)
Лион
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
Овьедо
Сегодня
22:30 (Мск)
Барселона
Испания — Примера|6-й тур
Камила Осорио
Завтра
07:00 (Мск)
Анна Калинская
Пекин (ж)
Адриан Маннарино
Завтра
08:00 (Мск)
Александр Бублик
Пекин (м)
17:14, 25 сентября 2025Спорт

«Зенит» оштрафовали на полмиллиона за баннер болельщиков в адрес министра спорта России

«Зенит» оштрафовали на 500 тысяч рублей за баннер в адрес министра Дегтярева
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал «Зенит» на 500 тысяч рублей. Об этом «Чемпионату» рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

Он заявил, что инцидент произошел во время матча четвертого тура Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом». Двое болельщиков вывесили баннер с оскорблениями в адрес министра спорта России Михаила Дегтярева.

«Болельщики на трибуне В секторов 108 и А09 демонстрировали несогласованный баннер. (...) За публичное демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера, [принято решение] оштрафовать "Зенит" на 500 тысяч рублей», — заявил он. Григорьянц добавил, что сделавших баннер нарушителей задержали. Они признали свою вину.

Ранее 19 сентября КДК РФС дисквалифицировал главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича на один месяц. Отстранение распространяется на все турниры под эгидой РФС. Специалист получил красную карточку за то, что в агрессивной манере апеллировал к арбитру и использовал в его адрес нецензурные выражения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший президент Франции отреагировал на пятилетний приговор

    Стало известно о неожиданном решении Алисы Фрейндлих

    Певица Джессика Симпсон назвала любимый наряд для свиданий

    Трое молодых россиян раскопали могилу друга ради помощи девушке

    «Зенит» оштрафовали на полмиллиона за баннер болельщиков в адрес министра спорта России

    Названо новое место обитания скандального московского памятника

    Осужденный на 17 лет экс-чиновник Минобороны попросил суд отменить приговор

    Набиуллина призвала правительство перейти от слов к делу в одном вопросе

    Генерал возмутился переименованием населенных пунктов в Чечне

    Президент Палестины потребовал от ХАМАС сложить оружие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости