«Зенит» оштрафовали на полмиллиона за баннер болельщиков в адрес министра спорта России

«Зенит» оштрафовали на 500 тысяч рублей за баннер в адрес министра Дегтярева

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал «Зенит» на 500 тысяч рублей. Об этом «Чемпионату» рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

Он заявил, что инцидент произошел во время матча четвертого тура Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом». Двое болельщиков вывесили баннер с оскорблениями в адрес министра спорта России Михаила Дегтярева.

«Болельщики на трибуне В секторов 108 и А09 демонстрировали несогласованный баннер. (...) За публичное демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера, [принято решение] оштрафовать "Зенит" на 500 тысяч рублей», — заявил он. Григорьянц добавил, что сделавших баннер нарушителей задержали. Они признали свою вину.

