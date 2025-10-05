Культура
07:59, 5 октября 2025

Американский рэпер похвалил пельмени и улыбчивых москвичей

Mash: Приехавший в Россию рэпер Тимбалэнд похвалил пельмени и улыбчивых людей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Приехавший в Россию американский рэпер, продюсер и автор песен Тимбалэнд (настоящее имя — Тимоти Закери Мосли) рассказал о своей поездке Москву. Об этом он высказался в беседе с Telegram-каналом Mash.

Тимбалэнд сообщил, что успел прогуляться по московским улицам, а также попробовать русскую кухню. Особенно ему понравились пельмени: он посчитал их простым, но наполненным смыслом блюдом.

«Больше всего в Москве меня впечатлила чистота и архитектура города. Еда тоже вкусная. Ну и люди. Они здесь очень добрые и гостеприимные. Никто не хмурится, а все улыбаются», — похвалил он.

Тимбалэнд прилетел в Москву 3 октября, чтобы выступить на закрытом мероприятии. Предполагалось, что его гонорар составил 500 тысяч долларов.

