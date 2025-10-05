Арестович назвал хорошей речью выступление Путина на Валдайском форуме

Экс-советник Зеленского Арестович о выступлении Путина на Валдае: Хорошая речь

Экс-советник украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме хорошей речью и предложил свою интерпретацию того, что она может означать для «европейских обывателей». Комментарий размещен на его YouTube-канале.

«Это хорошая речь. Она много чего показывает. Первое, самое главное, что нужно понимать "европейскому обывателю", что он [Путин] — в обороне. Путин воспринимает Россию как обороняющуюся, другое дело, что это принцип активной обороны», — сказал Арестович.

Он предположил, что Россия собирается «продолжать борьбу с Западом» до признания полной победы Москвы или такого развития событий, которое она сочтет удовлетворительным.

В августе Арестович высказал мнение, что после завершения специальной военной операции (СВО) от Украины останется приличная часть. При этом несколько ранее он указал, что бывшая советская республика сможет продолжить свое существование только при нейтральном статусе и добрососедских отношениях с Россией и Белоруссией.