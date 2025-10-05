Бывший директор издательства «Правда» найден бездыханным под окнами своего дома

Бывший директор издательства «Правда» Вячеслав Леонтьев был найден под окнами своей квартиры в Москве. Об этом пишет ТАСС.
Леонтьеву было 87 лет. Пенсионера обнаружили лежащим под окнами своей квартиры на Молодогвардейской улице вечером 4 октября. Криминальных следов произошедшего нет. По предварительной информации, у мужчины произошел нервный срыв.
С 1971 года Леонтьев занимал должность заместителя начальника производственного отдела в издательстве «Правда». В 1984 году он его возглавил.
