11:10, 5 октября 2025Россия

Бывший директор издательства «Правда» найден бездыханным под окнами своего дома

Экс-директор издательства «Правда» Вячеслав Леонтьев найден мертвым
Варвара Митина (редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Бывший директор издательства «Правда» Вячеслав Леонтьев был найден под окнами своей квартиры в Москве. Об этом пишет ТАСС.

Леонтьеву было 87 лет. Пенсионера обнаружили лежащим под окнами своей квартиры на Молодогвардейской улице вечером 4 октября. Криминальных следов произошедшего нет. По предварительной информации, у мужчины произошел нервный срыв.

С 1971 года Леонтьев занимал должность заместителя начальника производственного отдела в издательстве «Правда». В 1984 году он его возглавил.

Ранее не стало старейшей актрисы МХТ имени Чехова Нины Гуляевой. Ей было 94 года.

