04:52, 5 октября 2025

Додик назвал инциденты с дронами в Европе частью глобальной провокации против России

Марина Совина
Милорад Додик

Милорад Додик. Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью ТАСС назвал инциденты с дронами в Европе частью глобальной провокации Запада против России.

Он отметил, что самой серьезной провокацией оказалось подписание Минских соглашений. Политик напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель в итоге признала, что документ дал возможность власти в Киеве стабилизироваться и войти в прямое столкновение с Россией.

«Это было обманом. И все подобные истории о том, что Россия — страна-агрессор, что она грозит Европе, это все обман», — подчеркнул Додик.

Он добавил, что Москва предупреждала годами и десятилетиями о причинах, по которым начала специальную военную операцию, но не была услышана. Запад же долгие годы вынашивал идею сменить власть на Украине и завладеть природными ресурсами России, добавил политик, указав, что «это у них не получилось».

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на Валдайском форуме порассуждал о нынешних российско-украинских отношениях и роли Запада в конфликте между странами, а также указал, что Россия даст очень убедительный ответ на милитаризацию стран Европы.

