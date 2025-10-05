Президент Додик: Европа призывает к милитаризации из-за внутренних проблем стран

Президент Республики Сербской Милорад Додик объяснил, зачем Европе нужна подготовка к войне. Об этом он порассуждал в интервью ТАСС.

По его мнению, европейские лидеры призывают к милитаризации из-за того, что не могут решить внутренние проблемы в своих странах. Додик отметил, что европейское общество отходит от ранее доминирующих идей о верховенстве закона, свободе передвижения, конкуренции и становится все более разрозненным. Кроме того, добавил президент, на национальную идентичность влияют мигранты. Он подчеркнул, что, в частности, в Германии приезжие разрушают социальную и политическую структуру страны.

«По множеству причин они уничтожили все те преимущества, которыми Европа когда-то обладала. Поэтому вполне логично, что они все видят через призму милитаризации и распространения страха — как внутри своих стран, так и якобы где-то за их пределами», — заключил глава республики.

Ранее Додик назвал инциденты с дронами в европейских странах глобальной провокацией, направленной против России. Он также назвал ложными суждения о том, что Россия угрожает Европе войной.