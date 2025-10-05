Дрон в аэропорту Франкфурта запустил оператор-любитель

Задержанный во Франкфурте оператор БПЛА оказался любителем

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в аэропорту Франкфурта-на-Майне запустил оператор-любитель. Об этом сообщила местная полиция, передает ТАСС.

«Вчера, в пятницу утром [3 октября], в аэропорту Франкфурта прошла полицейская операция из-за непродолжительного полета дрона», — говорится в сообщении. Уточняется, что удалось установить личность оператора БПЛА. Теперь ему грозит большой штраф.

В ведомстве отметили, что запуск дрона произошел примерно в 07:00 по московскому времени. Его запустил 41-летний мужчина в бесполетной зоне. По предварительным данным, он хотел испытать недавно приобретенный беспилотник.

Ранее газета Bild сообщала, что задержанный за запуск дрона — уроженец Хорватии.