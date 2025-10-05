Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
23:35, 5 октября 2025Путешествия

Еще один российский аэропорт ввел ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Саратова введены временные ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Аэропорт Саратова приостановил прием и отправку рейсов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что временные ограничения были введены с целью обеспечения безопасности полетов.

Ранее прием и выпуск самолетов ограничивали в аэропорту Тамбова.

Тем временем стало известно об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород. Сообщалось, что для ударов использовались американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В городе прогремели взрывы, и пропало электричество.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности об ударе ВСУ по Белгороду

    ХАМАС опровергло сообщения о готовности сложить оружие по плану Трампа

    Трамп анонсировал создание новой атомной подлодки класса «Вирджиния»

    Кладоискатель-любитель нашел десятки византийских золотых монет и украшений

    Трамп назвал дату боя UFC на территории Белого дома

    В Харькове вспыхнул сильный пожар

    Мерц высказался об инцидентах с дронами

    В пустыне обнаружили древние «дорожные знаки»

    Почти 40 тысяч жителей Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ

    Трамп назвал неожиданную причину поражения США в войнах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости