Еще один российский аэропорт ввел ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Саратова введены временные ограничения на полеты

Аэропорт Саратова приостановил прием и отправку рейсов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что временные ограничения были введены с целью обеспечения безопасности полетов.

Ранее прием и выпуск самолетов ограничивали в аэропорту Тамбова.

Тем временем стало известно об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород. Сообщалось, что для ударов использовались американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В городе прогремели взрывы, и пропало электричество.