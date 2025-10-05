Бывший СССР
Российские военные использовали оптоволоконный дрон для атаки на технику ВСУ

«РВ»: Оптоволоконный FPV-дрон ВС РФ впервые атаковал технику ВСУ в Краматорске
Марина Совина
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Российские военные впервые использовали оптоволоконный FPV-дрон во время атаки техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ») со ссылкой на местные паблики.

Уточняется, что беспилотник ВС РФ поразил военный автомобиль на улице Парковой.

Ранее сообщалось, что российский FPV-дрон «Форс» с цифровой связью поразил цель в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на рекордной дальности. Такие аппараты применяют на запорожско-херсонском направлении в зоне СВО. Беспилотник, который можно использовать для перехвата других дронов, несет до 2,5 килограмма полезной нагрузки.

