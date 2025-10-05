Мир
11:24, 5 октября 2025Мир

Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты с разделяющейся головной частью по Израилю

Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Силы йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удар по целям в Иерусалиме с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» с разделяющейся головной частью. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление движения.

«В результате операции поставленные цели были успешно достигнуты», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате атаки удалось поразить «несколько чувствительных целей в районе оккупированного Иерусалима».

О применении хуситами подобного оружия сообщалось 26 сентября. Тогда йеменское движение заявило, что под ударом оказались «важные цели» в районе Яффо.

