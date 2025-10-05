Израиль обвинили в жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными активистами

Активист Челик: Грету Тунберг тащили по земле и заставляли целовать флаг

Израиль обвинили в жестоком обращении с задержанными активистами с флотилии «Сумуд», в том числе с Гретой Тунберг. Об этом сообщает Daily Express US.

Турецкий журналист и участник флотилии Эрсин Челик рассказал, что израильские военные пытали Грету Тунберг и других участников экспедиции. По его словам, они тащили активистку по земле и заставляли целовать израильский флаг.

Представитель активистов Сена Эликучук заявила, что намерена обратиться в ООН с жалобой на действия израильских военных. «Это серьезные обвинения, которые необходимо расследовать. Я намерена сообщить об этих нарушениях прав человека в соответствующие органы ООН», — заявила она.

Ранее «Флотилия стойкости» Греты Тунберг, плывшая в Газу, была остановлена Военно-морскими силами Израиля. После задержания активистка пожаловалась, что ее поместили в камеру с клопами.