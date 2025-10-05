Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:35, 5 октября 2025Мир

Израиль обвинили в жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными активистами

Активист Челик: Грету Тунберг тащили по земле и заставляли целовать флаг
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stefanos Rapanis / Reuters

Израиль обвинили в жестоком обращении с задержанными активистами с флотилии «Сумуд», в том числе с Гретой Тунберг. Об этом сообщает Daily Express US.

Турецкий журналист и участник флотилии Эрсин Челик рассказал, что израильские военные пытали Грету Тунберг и других участников экспедиции. По его словам, они тащили активистку по земле и заставляли целовать израильский флаг.

Представитель активистов Сена Эликучук заявила, что намерена обратиться в ООН с жалобой на действия израильских военных. «Это серьезные обвинения, которые необходимо расследовать. Я намерена сообщить об этих нарушениях прав человека в соответствующие органы ООН», — заявила она.

Ранее «Флотилия стойкости» Греты Тунберг, плывшая в Газу, была остановлена Военно-морскими силами Израиля. После задержания активистка пожаловалась, что ее поместили в камеру с клопами.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предупредил США о последствиях начала поставок «Томагавков» Украине

    В России отреагировали на обвинения Украины в попытке Москвы использовать холод как оружие

    Путин прокомментировал свое выступление на «Валдае»

    Полчища мраморных клопов атаковали российский регион

    Израиль обвинили в жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными активистами

    Россиянка побывала на «уральском Бали» и описала его фразой «выглядит как райский пляж»

    В многоквартирном доме в России произошел взрыв

    Российские войска ударили по предприятиям ВПК Украины

    В Нижегородской области сбили пять беспилотников

    На Западе рассказали об открытом нападении Британии на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости