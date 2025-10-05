Военный эксперт заявил об «огромном количестве» дронов ВСУ у Купянска

Марочко: ВСУ усилили группировку у Купянска «огромным количеством» дронов

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилило свою группировку в Купянске Харьковской области «огромным количеством дронов», заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, российские силы планомерно их уничтожают. «Как передают мне источники, которые находятся в Купянске, небо над Купянском буквально кишит украинскими дронами, поэтому прежде всего нужно убрать эту угрозу», — подчеркнул он.

Ранее российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сняли на видео многокилометровую линию (БПЛА) обороны ВСУ близ Купянска.