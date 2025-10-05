Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:49, 5 октября 2025Бывший СССР

Военный эксперт заявил об «огромном количестве» дронов ВСУ у Купянска

Марочко: ВСУ усилили группировку у Купянска «огромным количеством» дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилило свою группировку в Купянске Харьковской области «огромным количеством дронов», заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, российские силы планомерно их уничтожают. «Как передают мне источники, которые находятся в Купянске, небо над Купянском буквально кишит украинскими дронами, поэтому прежде всего нужно убрать эту угрозу», — подчеркнул он.

Ранее российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сняли на видео многокилометровую линию (БПЛА) обороны ВСУ близ Купянска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Напрашивается на неприятности». На Западе рассказали о попытке Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией

    Стало известно о принуждении украинцев к посещению похорон военных

    Додик назвал инциденты с дронами в Европе частью глобальной провокации против России

    Военный эксперт заявил об «огромном количестве» дронов ВСУ у Купянска

    Напавшими на «Крокус» боевиками по телефону руководил куратор

    Собянин раскрыл название нового моста через Москву-реку

    С 2026 года изменится срок получения квитанций за ЖКХ

    В европейской стране общественным деятелям прислали три посылки со взрывчаткой

    Еще один российский аэропорт приостановил работу

    В Купянске уничтожили группу спецназа ВСУ при попытке покинуть город

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости