В Россию прибыл командующий ВМС Ирана

Командующий ВМС армии Ирана прибыл в Санкт-Петербург

Командующий военно-морскими силами (ВМС) армии Ирана Шахрам Ирани прибыл в Санкт-Петербург. Об этом сообщило посольство Ирана в Москве, передает РИА Новости.

Он примет участие в заседании командующих ВМС стран Каспийского моря. Как уточнила иранская гостелерадиокомпания, Шахрам Ирани проведет переговоры с командующими военно-морского флота России, а также военно-морских сил Азербайджана и Казахстана.

Ранее в октябре официально вступил в силу договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана. В МИД РФ указали на то, что документ «отвечает коренным интересам народов двух государств».