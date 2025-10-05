Мир
23:23, 5 октября 2025Мир

В Россию прибыл командующий ВМС Ирана

Командующий ВМС армии Ирана прибыл в Санкт-Петербург
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Командующий военно-морскими силами (ВМС) армии Ирана Шахрам Ирани прибыл в Санкт-Петербург. Об этом сообщило посольство Ирана в Москве, передает РИА Новости.

Он примет участие в заседании командующих ВМС стран Каспийского моря. Как уточнила иранская гостелерадиокомпания, Шахрам Ирани проведет переговоры с командующими военно-морского флота России, а также военно-морских сил Азербайджана и Казахстана.

Ранее в октябре официально вступил в силу договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана. В МИД РФ указали на то, что документ «отвечает коренным интересам народов двух государств».

