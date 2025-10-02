Договор о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана вступил в силу

Договор о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана официально вступил в силу. Об этом сообщает российский МИД, заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«2 октября официально вступает в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран (...). Это событие знаменует собой важную веху в истории отношений стран, достигших качественно нового уровня (...). Документ задает ключевые ориентиры по всем приоритетным направлениям сотрудничества на долгосрочную перспективу», — отмечается в документе.

В МИД также указали на то, что договор «отвечает коренным интересам народов двух государств».

17 января президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан подписали в Кремле Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно документу, Москва и Тегеран стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.