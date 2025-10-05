Мир
19:06, 5 октября 2025Мир

Мерц и Трамп обсудили использование российских активов для поддержки ВСУ

Мерц и Трамп обсудили использование российских активов для поддержки ВСУ
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Butch Dill / AP

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили возможность использовать замороженные российские активы для поддержки украинской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штефана Корнелиуса.

По словам Корнелиуса, канцлер ФРГ рассказал Трампу, что в ЕС обсуждают использование 210 миллиардов евро для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что Берлин поддерживает выдачу Украине кредита за счет российских активов, однако против этого резко выступает Бельгия.

Ранее сообщалось, что в случае изъятия замороженных российских активов Европейский Союз, а также Швейцария и Норвегия могут потерять как минимум 266 миллиардов долларов. Как отмечается, эта сумма, которую Европейский союз вложил в экономику России.

