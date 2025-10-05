МИД России осудил удар военных США по судну в международных водах вблизи Венесуэлы

МИД России: Москва осуждает удар военных США по судну вблизи Венесуэлы

Москва решительно осуждает новый удар, нанесенный военными США по судну в международных водах вблизи Венесуэлы 3 октября. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим венесуэльским коллегой Иваном Хилем, сообщает в своем Telegram-канале МИД России.

«С российской стороны подтверждена всесторонняя поддержка и солидарность с руководством и народом Венесуэлы в текущем контексте», — говорится в сообщении МИД России.

3 октября сообщалось, что Вооруженные силы США нанесли новый удар по судну в международных водах вблизи Венесуэлы, полностью уничтожив его вместе с экипажем. Как заявил глава Пентагона Пит Хегсет, Вашингтон продолжит наносить подобные удары до тех пор, пока наркотрафик из республики в Соединенные Штаты не будет прекращен.