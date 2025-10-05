Мир
МИД России предупредил о дипфейке с Захаровой

МИД России заявил, что в сети появился дипфейк на основе интервью Захаровой
МИД России предупредил, что в сети появился дипфейк, созданный на основе кадров из интервью с официальным представителем ведомства Марией Захаровой. Об этом министерство предупредило в Telegram.

В поддельном видео Захарова передает послание Европе от президента России Владимира Путина. «Европа, спи спокойно. У нас дел и на Украине хватает», — говорится в ролике.

«Это очередная фальшивка, созданная с помощью технологий искусственного интеллекта: сгенерированная нейросетью аудиодорожка, имитирующая голос Марии Захаровой, наложена на реальные кадры», — заявили в российском дипломатическом ведомстве.

В реальном же ролике, добавили в МИД, дипломат говорила о выборах в Молдавии. Министерство призвало россиян тщательно проверять информацию и проверять достоверность сведений из сети на официальных ресурсах.

Ранее Захарова рассказала о реакции министра иностранных дел России Сергея Лаврова на поддельные видео с ним. По словам дипломата, глава МИД отметил реалистичность этих роликов.

