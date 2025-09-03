Мир
Захарова рассказала о реакции Лаврова на фейковые видео с ним

Захарова: Лавров отметил реалистичность дипфейков с его участием
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил реалистичность дипфейков с его участием, когда они только начали появляться. Об этом рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Очень хорошо помню, как мне позвонил мой руководитель и сказал про какой-то ролик: "Это же не я". Я говорю: "Не вы". Он говорит: "Но вроде как и я". Я говорю: "Вроде как, но не вы"», — рассказала дипломат.

Реакцией Лаврова на первые дипфейки Захарова поделилась в ходе своего выступления на сессии десятого Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Ранее Мария Захарова заявила, что вся жизнь на Западе превратилась в сплошной дипфейк, а люди уезжают оттуда, чтобы «открыть правду, которая от них была заблокирована».

По оценкам экспертов, количество дипфейков в последнее время существенно возросло. Наибольшую угрозу представляет сложность распознавания контента, созданного с помощью искусственного интеллекта.

